Азербайджанские банки сократили продажи наличного доллара

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В ноябре прошлого года в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты коммерческие банки Азербайджана продали населению 53 521,4 тыс. долларов США в чистом выражении.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 12 896 тыс. долларов или 32% больше, чем в октябре месяце.

В ноябре банки совершили операции по купле-продаже наличного доллара в объеме 379 206 тыс. долларов, что на 15 388,7 тыс. долларов или 3,9% меньше, чем в октябре.

Из них продажи составили 216 363,7 тыс. долларов, покупки - 162 842,3 тыс. долларов.

В месячном сравнении продажи сократились на 1 246,4 тыс. долларов или 0,6%, покупки на 14 142,3 тыс. долларов или 8%.

В январе-ноябре банки продали населению 2 821 890,1 тыс. долларов, у населения куплено 1 863 868,7 тыс. долларов.