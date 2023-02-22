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Азербайджанская нефть подешевела на 1%

Азербайджанская нефть подешевела на 1% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,85 доллара или 1%, до 84,34 доллара.
Финансы
22 февраля 2023 г. 09:56
Азербайджанская нефть подешевела на 1%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,85 доллара или 1%, до 84,34 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 82,82 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price down 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 1 % azalıb

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