Азербайджанская экономика сократилась на 1%

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае 2017 года производство ВВП в Азербайджане сократилось на 0,9% и составило 25 338,7 млн манатов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Объем ВВП на душу населения сократился на 2% - до 2 610,3 маната.

За 5 месяцев года на долю ненефтяного сектора пришлось 14 918,5 млн манатов или 41,1% общего объема производства товаров и услуг, из них, 3 638,4 млн манатов или 14,4% - на долю ненефтяной промышленности.

За последний год ВВП в ненефтяном секторе увеличился на 2,3%, в ненефтяной промышленности – 3,9%.