Аудиторская Палата проведет проверку контроля за качеством в KPMG

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Палата аудиторов на основе обращения Кредиторского комитета ликвидируемого ЗАО Bank Standard приняла решение о проведении проверки контроля за качеством в аудиторской компании KPMG.

Как передает Report, об этом сообщил председатель комитета Акрам Гасанов.

"Единогласным решением Кредиторского комитета я направил письмо в Палату аудиторов по поводу аудиторской компании KPMG, а также в Швейцарию (страна регистрация компании) и Нидерланды (где расположен головной офис компании). Внешним аудитором двух крупнейших в истории страны обанкротившихся банков (Bank Standard и Texnikabank) был именно KPMG. В результате доверившие средства этим банкам лица столкнулись с угрозой потери более 1 млрд манатов. Поэтому следует выяснить, есть ли вина KPMG в банкротстве этих кредитных организаций. К тому же, несмотря на конфликт интересов, KPMG оценил остаточное имущество Bank Standard и получил за это дополнительную плату.

Я получил ответы на свои обращения. Посол Нидерландов в ответном письме сообщил, что направил мое обращение в головной офис компании. Палата аудиторов же сообщила, что проведет внеплановую проверку и уведомит нас о ее результатах" - отметил он.