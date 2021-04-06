ASA и Фонд аграрного страхования подписали меморандум

На встрече между двумя структурами были обсуждены проекты, которые планируется реализовать совместно на следующем этапе

Между Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA) и Фондом аграрного страхования подписан меморандум о сотрудничестве в области развития страхового сектора.

Как сообщает ASA со ссылкой на Report, на встрече между двумя структурами были обсуждены проекты, которые планируется реализовать совместно на следующем этапе.

Исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев высоко оценил важность этого сотрудничества и отметил, что это даст толчок к совместной реализации приоритетов, связанных с развитием сектора на следующем этапе.

Председатель правления фонда Фуад Садыгов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что достигнутое соглашение будет стимулировать развитие нового механизма аграрного страхования в стране, формирование аграрных страховых привычек.