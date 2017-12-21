Американский холдинг заморозил средства Казахстана на 22 млрд долларов

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Американская финансовая холдинговая компания Bank of New York Mellon (BNY Mellon) заморозила средства Национального фонда Казахстана на 22 млрд долларов из-за судебных разбирательств. Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями дела.

Собеседник агентства рассказал, что активы казахстанского Нацфонда, где копятся поступления от недропользователей, заморожены по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против правительства Казахстана. В свою очередь, Нацбанк Казахстана подал иск против BNY Mellon. Его рассмотрение пройдет сегодня в Лондоне, добавил источник.

ЦБ Казахстана и Минюст страны не были доступны для комментариев, указывает агентство.