Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 14%

По состоянию на 1 мая текущего года активы банковского сектора Азербайджана составляли 45 млрд 582,7 млн манатов.

По состоянию на 1 мая текущего года активы банковского сектора Азербайджана составляли 45 млрд 582,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,5% больше, чем на 1 мая прошлого года.

19 млрд 166,3 млн манатов активов составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 15,1%, а доля кредитов в активах увеличилась с 41,5% до 42%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 13,1% - до 39 млрд 771,3 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 13,1% - до 32 млрд 366,9 млн манатов. Из них 11 млрд 955,4 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 20 млрд 411,5 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 17,2%, а средства предприятий в банках - на 13%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана уменьшились в 3 раза и составили 108,6 млн манатов.

Балансовый капитал сектора вырос на 16,5% - до 5 млрд 811,4 млн манатов.