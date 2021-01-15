О нас
Report Georgia
Аудио новости

Акции Xiaomi рухнули на 11% после ее внесения в черный список в США

Акции Xiaomi рухнули на 11% после ее внесения в черный список в США От активов находящихся в списке фирм американские инвесторы должны избавиться к 11 ноября текущего года
Финансы
15 января 2021 г. 09:42
Акции Xiaomi рухнули на 11% после ее внесения в черный список в США

Акции одного из крупнейших в Китае производителей смартфонов компании Xiaomi в пятницу упали на 11% после внесения компании в черный список в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

При открытии торгов ценные бумаги Xiaomi подешевели на 11,18% - до 29 гонконгских долларов за единицу.

В четверг агентство Reuters сообщило, что американское оборонное ведомство расширило свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В список были добавлены еще девять юридических лиц, включая Xiaomi.

Эта корпорация была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже Гонконга. За последний год их цена выросла на 180%. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку 100 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Xiaomi shares fall 10% as U.S. blacklists smartphone-maker

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
11 января 2021 г. 14:31
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом
В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом
8 января 2021 г. 17:03
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
В Карабахе находят все больше тел армянских солдат
В Карабахе находят все больше тел армянских солдат
8 января 2021 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi