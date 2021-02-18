Airbus разочаровал инвесторов прогнозами на 2021 год

После публикации отчетности акции Airbus снизились на 4,6%

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus представила финансовые результаты за 2020 год: ее выручка упала на 29% до 49,9 млрд евро. Корпорация закончила прошлый год с убытком в 1,1 млрд евро против убытка 1,4 млрд евро годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на Prime, в четвертом квартале выручка компании снизилась на 19% до 19,8 млрд евро, а чистая прибыль составила 1,5 млрд (в четвертом квартале 2019 года у Airbus был чистый убыток 3,6 млрд евро). Ранее компания сообщала, что в 2020 году она поставила 566 самолетов — на 34% меньше, чем годом ранее.

После публикации отчетности акции Airbus снизились на 4,6%. Такая реакция инвесторов отражает не столько недовольство результатами прошлого года, они были ожидаемы и оказались существенно лучше, чем у основного конкурента, Boeing, сколько сдержанными прогнозами на 2021 год. Как следует из опубликованных одновременно с отчетностью прогнозов, Airbus ожидает, что поставки самолетов останутся на уровне 2020 года (что на 40% меньше максимальных для компании значений), а скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составит около 2 млрд евро.

«Прошлый год определенно был сложным для Airbus и для аэрокосмической отрасли в целом. При вступлении в 2021 год очевидно, что кризис еще не закончился и что он, скорее всего, будет нашей реальностью в течение года»,— заявил на пресс-конференции, посвященной представлению отчетности, генеральный директор Airbus Гийом Фори.

В конце января Boeing отчитался за прошлый год с рекордным убытком 12 млрд и сокращением поставок самолетов на 59% до 157.