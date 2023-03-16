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Агентство Fitch ухудшило прогноз рейтинга Pfizer

Агентство Fitch ухудшило прогноз рейтинга Pfizer Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) фармацевтической компании Pfizer на уровне "А", при этом изменив прогноз рейтинга до стабильного с позитивного.
Финансы
16 марта 2023 г. 10:47
Агентство Fitch ухудшило прогноз рейтинга Pfizer

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) фармацевтической компании Pfizer на уровне "А", при этом изменив прогноз рейтинга до стабильного с позитивного.

Как передает Report, об этом сообщает Fitch.

"Пересмотр прогноза отражает заявление Pfizer о намерении приобрести Seagen примерно за 43 млрд долларов, которые будут частично финансироваться за счет выпуска долгосрочных долговых обязательств на сумму 31 млрд долларов. Fitch полагает, что эта сделка может негативно сказаться на соотношении долга к EBITDA в среднесрочной перспективе", - поясняет агентство.

Ранее в марте Pfizer сообщила о договоренности о покупке биотехнологической компании Seagen, разрабатывающей препараты от рака, за 43 млрд долларов.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.

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