Названа страна-хозяйка III Европейских игр

Названа страна проведения III Европейских игр в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейских олимпийских комитетов (EOC), игры пройдут в польском городе Краков.

Решение было принято путем открытого голосования на Генеральной Ассамблее ЕОК в столице Беларуси Минске. За Краков проголосовали представители всех 50 европейских национальных олимпийских комитетов, входящих в организацию.

Отметим, что I Европейские игры состоялись в Баку в 2015 году. II Европейские игры стартовали в Минске 21 июня и продлятся до 30 июня. Турнир проводится каждые четыре года.