Журнал Time представил 100 самых влиятельных снимков всех времен

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Американский журнал Time объявил о запуске проекта "100 photos" (100 фотографий), в рамках которого составил список из сотни самых влиятельных фотографий за всю историю, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru

В описании к проекту говорится, что журналисты обращались за помощью к историкам и фоторедакторам, чтобы те сделали свои предложения. Рейтинг влиятельности, как отмечается, не ложился в рамки определенной формулы - снимки в него попадали либо в силу своей уникальности, либо за способность "уловить форму наших мыслей".

Первый снимок датируется 1826 годом - знаменитая и считающаяся первой фотография "Вид из окна в Ле Гра" Жозефа Ньепса. Последний снимок сделан в 2015 году, на нем запечатлен погибший во время миграции сирийский мальчик Айлан Курди.