В Южной Америке обнаружили самого древнего титанозавра в мире

Обнаруженный титанозавр Ninjatitan zapatai достигал 20 метров в длину, возраст костей - 140 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

Травоядного динозавра, который получил название Ninjatitan zapatai, нашли к юго-востоку от города Неукен. Еще в 2014 году техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку, после чего начались раскопки.

Обнаруженный титанозавр Ninjatitan zapatai достигал 20 метров в длину, возраст костей - 140 миллионов лет, что доказывает, что титанозавры зародились в начале мелового периода. До сих пор науке не были известны эти гигантские животные старше 120 миллионов лет.

Исследование, посвященное находке и опубликованное в журнале Ameghiniana, укрепляет идею о том, что титанозавры произошли на древнем суперконтиненте Гондвана.