В парламенте США могут запретить слова "отец" и "мать"

Демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали предстоящее рассмотрение законодательным органом пакета правил, включающего использование гендерно нейтральных обращений в процедурах нижней палаты

Демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали предстоящее рассмотрение законодательным органом пакета правил, включающего использование гендерно нейтральных обращений в процедурах нижней палаты. В частности, предлагается заменить использование местоимений "он", "она" на обращения "представитель" или "делегат".

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Axios, ряд республиканцев раскритиковали подобную инициативу.

Кроме того, "отец" и "мать" могут быть заменены на "родитель", а "брат", "сестра" - на "родственник". "Подраздел изменяет использование местоимений, родственных связей и других упоминаний гендерной принадлежности в соответствии с учетом всех членов Палаты представителей, делегатов, сотрудников и их семей", - отмечается в распространенном документе с упоминанием предлагаемых мер.

Согласно инициативе, планируется также создать специальный комитет по преодолению экономического неравенства. В заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и главы комитета по правилам Джеймса Макговерна, представляющих Демократическую партию, говорится, что Конгресс намерен решать "вопросы неравенства на основе расы, цвета кожи, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности путем изменения (использования) местоимений и родственных обращений в процедурах Палаты представителей на гендерно нейтральные".

Конгресс США нового созыва начнет работать 3 января.