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Напротив Эйфелевой башни в Париже начался митинг против нового закона о миграции

Напротив Эйфелевой башни в Париже начался митинг против нового закона о миграции Акция проходит за четыре дня до оглашения вердикта Конституционного совета, высшего органа конституционного надзора Франции, который должен проверить соответствие принятого в конце 2023 года закона действующей конституции республики.
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21 января 2024 г. 19:38
Напротив Эйфелевой башни в Париже начался митинг против нового закона о миграции

Несколько тысяч человек вышли напротив Эйфелевой башни в Париже, чтобы выразить свое несогласие с новым законом, ужесточающим миграционные правила во Франции.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция проходит за четыре дня до оглашения вердикта Конституционного совета, высшего органа конституционного надзора Франции, который должен проверить соответствие принятого в конце 2023 года закона действующей конституции республики.

На митинг против нормативного акта, подготовленного министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном, пришли представители профсоюзных и студенческих организаций, а также политических партий. В частности, члены французской Коммунистической партии, партии "Неподчинившаяся Франция" и левого движения "Рабочая борьба".

В районе проведения митинга находятся усиленные наряды столичной полиции, однако они не вмешиваются.

Радиостанция France Info информирует, что по всей стране планируется проведение около 200 акций протеста против нового закона.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 19 декабря 2023 года приняло закон об упорядочении миграции и улучшении интеграции иностранцев. Этот акт, который поддержали 349 депутатов при 186 голосовавших против, помимо упрощения процесса выдворения нарушителей, усложняет процедуру воссоединения семей, ужесточает условия получения государственной социальной помощи, а также предусматривает ежегодные миграционные квоты.

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