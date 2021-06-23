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У Мертвого моря нашли минерал, который раньше встречали только в метеоритах

У Мертвого моря нашли минерал, который раньше встречали только в метеоритах В окрестностях Мертвого моря ученые обнаружили минерал аллабогданит, который ранее ученые находили только в метеоритах
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23 июня 2021 г. 15:37
У Мертвого моря нашли минерал, который раньше встречали только в метеоритах

В окрестностях Мертвого моря ученые обнаружили минерал аллабогданит, который ранее ученые находили только в метеоритах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, описание находки опубликовал научный журнал American Mineralogist.

Впервые об аллабогданите стало известно в начале 2000-х годов, когда его нашли в железном метеорите Онелло в золотоносных отложениях реки Большой Долгучан на востоке Якутии. Его назвали в честь кристаллографа Аллы Богдановой. Недавняя находка ученых – первое подтверждение того, что этот минерал встречается и на Земле. По химическому составу он относится к фосфидам – минералам, содержащим фосфор в отрицательной степени окисления.

По словам одного из исследователей, профессора СПбГУ Сергея Бритвина, в ходе работы он и его коллеги изучали фазовые переходы земного аллабогданита при высоких давлениях и температурах на синхротроне DESY в Германии.

"Земной аллабогданит мог образоваться при давлении, превышающем 25 гигапаскалей – это 250 тыс. атмосфер. Такие высокие давления на Земле достигаются при катастрофических столкновениях с крупными метеоритами, а также в условиях мантии Земли – на глубине более 500 километров. Однако открытие земного аллабогданита связано с поверхностными породами бассейна Мертвого Моря в Израиле", – сказал ученый.

Бритвин добавил, что открытие аллабогданита в этом районе вызывает множество вопросов, связанных с условиями формирования горных пород в этом регионе, так как до сих пор здесь не находили свидетельств метеоритных катастроф или выходов горных пород из мантии Земли. "Однако такие свидетельства могли быть "стерты" с поверхности Земли в результате более поздних процессов геологической эрозии", – отметил ученый.

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