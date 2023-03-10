О нас

СМИ: Маск планирует построить собственный город в Техасе

СМИ: Маск планирует построить собственный город в Техасе Илон Маск планирует построить собственный город на недавно приобретенной земле недалеко от города Остин (столица штата Техас).
Это интересно
10 марта 2023 г. 06:41
СМИ: Маск планирует построить собственный город в Техасе

Илон Маск планирует построить собственный город на недавно приобретенной земле недалеко от города Остин (столица штата Техас).

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Маск и работники его компаний описывали идею предпринимателя как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где сотрудники могли бы работать и жить.

Собеседники газеты сообщили, что планируемый город примыкает к строящимся в Техасе помещениям компаний Маска SpaceX и Boring Company. На месте уже возведена группа модульных домов, бассейн, спортивная зона на открытом воздухе и тренажерный зал. Один из главных помощников Маска президент Boring Company Стив Дэвис описал еще более масштабные планы бизнесмена, включая строительство полноценного большого города.

Согласно законодательству Техаса, заявку на регистрацию города можно подать только после того, как в нем будет проживать хотя бы 201 человек. Представительница округа Бастроп, где строится предполагаемый город Маска, сообщила, что администрация не получала заявление ни от предпринимателя, ни от его организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке WSJ: “Mask Texasda öz şəhərini salmağı planlaşdırır”

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi