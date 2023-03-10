СМИ: Маск планирует построить собственный город в Техасе

Илон Маск планирует построить собственный город на недавно приобретенной земле недалеко от города Остин (столица штата Техас).

Илон Маск планирует построить собственный город на недавно приобретенной земле недалеко от города Остин (столица штата Техас).

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Маск и работники его компаний описывали идею предпринимателя как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где сотрудники могли бы работать и жить.

Собеседники газеты сообщили, что планируемый город примыкает к строящимся в Техасе помещениям компаний Маска SpaceX и Boring Company. На месте уже возведена группа модульных домов, бассейн, спортивная зона на открытом воздухе и тренажерный зал. Один из главных помощников Маска президент Boring Company Стив Дэвис описал еще более масштабные планы бизнесмена, включая строительство полноценного большого города.

Согласно законодательству Техаса, заявку на регистрацию города можно подать только после того, как в нем будет проживать хотя бы 201 человек. Представительница округа Бастроп, где строится предполагаемый город Маска, сообщила, что администрация не получала заявление ни от предпринимателя, ни от его организаций.