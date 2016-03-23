Рауль Кастро не дал Бараку Обаме похлопать себя по плечу – ВИДЕО

Баку. 23 Марта. REPORT.AZ/ Неоднозначным жестом закончилась в Гаване пресс-конференция председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро и президента США Барака Обамы, который находился на Кубе с официальным визитом 21-22 марта.

Как передает Report, практически перед самым завершением мероприятия Обама занес левую руку над плечом кубинского лидера, однако тот успел ее ловко схватить, подняв вверх и оставив на весу.

Барак Обама находится на Кубе с официальным визитом. Американские лидеры не посещали Гавану уже 90 лет. Этот визит, по словам президента США, стал символом окончания холодной войны между двумя странами.