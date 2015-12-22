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    ​Помощник депутата отгрыз ухо помощнику главы муниципалитета Грузии

    Пеикришвили не считает себя виновным заявляя, что он защищался

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Бывший глава Карельского муниципалитета Грузии Эмико Пеикришвили отгрыз ухо помощнику действующего главы Илье Келехсашвили, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ. 

    В настоящее время Пеикришвили работает помощником депутата парламента Лери Хабелова.

    По словам Пеикришвили, у них с Келехсташвили произошла ссора по поводу нового главы муниципалитета.

    "Что конкретно произошло, не могу вспомнить, но после того, как пришли правоохранители и сказали, каким результатом завершилась наша ссора, могут подтвердить, что у Келехсашвили нет уха", - заявляет Пеикришвили.

    По его словам, он был категорически против назначения Зазы Гулиашвили главой муниципалитета "исходя из его прошлого и отсутствия у него авторитета".

    Пострадавшему была проведена операция, однако часть отгрызенного уха восстановить не удалось.

    В связи с инцидентом начато следствие по ст.113, что подразумевает предумышленное легкое телесное повреждение и предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

    Пеикришвили не считает себя виновным заявляя, что он защищался.

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