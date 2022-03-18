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Названа самая счастливая страна

Названа самая счастливая страна Финляндия в пятый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report.
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18 марта 2022 г. 10:42
Названа самая счастливая страна

Финляндия в пятый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report.

Как передает Report, доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.

В десятку наиболее счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. США расположились на 16-м месте (на 14-ом месте в 2021 году), Великобритания на 17-ом (18-е в 2021 году), Франция на 20-ом (без изменений).

Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Афганистан (последняя строчка рейтинга) и Ливан.

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Версия на английском языке World's happiest country revealed

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