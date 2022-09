Над Шотландией замечен крупный метеор 

Крупный метеор был замечен над Шотландией и севером Англии.

Как передает Report со ссылкой на Mail online, очевидцы опубликовали видеокадры, на которых в небе виден большой яркий объект, летящий слева направо, за которым следует длинный хвост.

Небесное тело пронеслось над жилыми территориями, сгорая во время полета и меняя цвет.

UKMeteorNetwork получила более 200 сообщений об огненном шаре в небе. Пара их камер зафиксировала изображение.

Сообщается, что метеор был также замечен над графством Донегол в Ирландии.