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Над Шотландией замечен крупный метеор 

Над Шотландией замечен крупный метеор  Крупный метеор был замечен над Шотландией и севером Англии.
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15 сентября 2022 г. 10:41
Над Шотландией замечен крупный метеор 

Крупный метеор был замечен над Шотландией и севером Англии.

Как передает Report со ссылкой на Mail online, очевидцы опубликовали видеокадры, на которых в небе виден большой яркий объект, летящий слева направо, за которым следует длинный хвост.

Небесное тело пронеслось над жилыми территориями, сгорая во время полета и меняя цвет.

UKMeteorNetwork получила более 200 сообщений об огненном шаре в небе. Пара их камер зафиксировала изображение.

Сообщается, что метеор был также замечен над графством Донегол в Ирландии.

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Версия на английском языке Large meteor spotted over Scotland

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