Над Шотландией замечен крупный метеор 

Крупный метеор был замечен над Шотландией и севером Англии.
Как передает Report со ссылкой на Mail online, очевидцы опубликовали видеокадры, на которых в небе виден большой яркий объект, летящий слева направо, за которым следует длинный хвост.
Небесное тело пронеслось над жилыми территориями, сгорая во время полета и меняя цвет.
UKMeteorNetwork получила более 200 сообщений об огненном шаре в небе. Пара их камер зафиксировала изображение.
Сообщается, что метеор был также замечен над графством Донегол в Ирландии.
One of the best videos of the fireball seen tonight. We are investigating to ascertain what the object was. meteor or space debris.— UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork)
https://t.co/Ko1lKRoPut September 14, 2022