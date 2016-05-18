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    ​На севере США зафиксировано падение метеорита - ВИДЕО

    Огненный след в атмосфере был зафиксирован видеокамерами

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В американском штате Мэн упал метеорит.  Как сообщает Report cо ссылкой на Associated Press, запись падения, запечатленного видеорегистратором, в своем Facebook опубликовала полиция Портленда.

    Уточняется, что запись была сделана примерно в 0:50 по местному времени 17 мая. В это время сержант полиции Портленда искал нарушителей, превышающих скорость.

    Судя по яркости объекта, размером он, скорее всего, примерно от тостера до холодильника, заявил агентству официальный представитель военно-морской обсерватории в Вашингтоне Джефф Честер.

    Музей минералогии Мена объявил награду в размере 20 тысяч долларов тому, кто достанет кусок метеорита массой не менее килограмма. В учреждении считают, что он упал в лесах на северо-западе штата.

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