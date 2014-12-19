​В кенийском парламенте разразилась драка

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря во время обсуждения нового законопроекта по безопасности в кенийском парламенте, депутаты от оппозиции в знак протеста, разорвали листы с повесткой дня и разбросали их по залу заседаний.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews.com, спикер парламента прервал сессию на полчаса.

Но когда заседание возобновилось, вспыхнули кулачные бои. К этому времени телетрансляция из парламента была прекращена, а журналистов попросили покинуть место дебатов. У здания парламента полиция арестовала нескольких протестующих демонстрантов.

“Свобода кенийцев, добытая нелегким трудом, находится под угрозой. И дело здесь не в вопросах безопасности. Угроза идет от государства, которым управляют олигархи”, – заявил оппозиционер.

Принять поправки к закону о безопасности в рамках борьбы с терроризмом призвал президент страны Ухуру Кениата. Изменения предусматривают предоставление больших прав органам безопасности. Это, считают оппоненты Кениаты, приведет к нарушению прав и свобод, гарантируемых кенийцам конституцией.