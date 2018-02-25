Астрономы сообщили об огромном астероиде, который несется к Земле

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Международная группа ученых сообщила об огромном астероиде, который несется к Земле, передает Report.

Как сообщает портал "Южный федеральный", небесное тело несется к планете на полном ходу, угрожая ее уничтожить. Космический объект носит кодовое название VR12 2017. Предполагается, что его максимальное сближение с Землей произойдет в ночь на 7 марта.

Журналисты утверждают, что данный астероид способен устроить "космический Апокалипсис".