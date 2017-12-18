Apple решила закрыть сервис ITunes

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Компания Apple заявила о намерении закрыть популярный сервис iTunes в 2019 году. Как сообщает Report, онлайн-магазин, как признали в компании, уже не соответствует современной модели потребления музыки.

Платформа, созданная в начале тысячелетия, напомним, позволяла взаимодействовать с пользователями по всему миру и продавать им музыкальные треки, которые впоследствии они загружали на продукты Apple. Однако теперь компания намерена сделать акцент на недавно запущенном стриминговом сервисе, который призван составить конкуренцию таким мощным игрокам на рынке, как SoundCloud, YouTube и Spotify, отмечает Nation News.

Что касается несколько устаревших услуг по скачиванию музыки, Apple хочет отказаться от них в 2019 году, и падение продаж некогда популярного сервиса ускорило такое решение. По неподтвержденной информации, до этого времени американская компания будет ударными темпами развивать новую площадку, завлекая новых пользователей возможностью на протяжении трех месяцев бесплатно загружать композиции и плей-листы.