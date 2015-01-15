​Меркель ошибочно назвала антисемитизм гражданским долгом Германии

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель по ошибке заявила, что антисемитизм является гражданским долгом граждан Германии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Rheinische post.

Оговорку Меркель допустила во время выступления в бундестаге.

"Антисемитизм является нашим правительственным и гражданским долгом", — сказала она.

"Это также касается и нападений на мечети", — добавила канцлер.

Издание отмечает, что ошибка перевернула смысл всего заявления Меркель.

"В Германии не должно быть места ненависти к евреям и мусульманам. Также неприемлемы любые нападения на мечеть", — так говорится в официальном заявлении, которое было поправлено.