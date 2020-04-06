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Зарегистрировано совместное предприятие SOCAR и STP

​Зарегистрировано совместное предприятие SOCAR и STP

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Министерство налогов Азербайджана 3 апреля зарегистрировало ООО SOCAR-STP, учрежденное совместно Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и ООО "Сумгайытский технологический парк".

Как сообщает Report, новая компания зарегистрирована по единому с PASHA Holding юридическому адресу – г. Баку, Насиминский район, проспект Нефтяников, 153.

Ее уставный капитал составляет 1,7 млн манатов. Директор компании пока не назначен.

Напомним, что SOCAR и STP подписали соглашение о создании совместного предприятия 19 февраля этого года.

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