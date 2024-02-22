ВБ: В Азербайджане доля зданий в энергопотреблении выше среднемирового показателя

В Азербайджане доля зданий в энергопотреблении составляет примерно 55%, что намного выше среднемирового показателя (35%).

В Азербайджане доля зданий в энергопотреблении составляет примерно 55%, что намного выше среднемирового показателя (35%).

Как сообщает Report со ссылкой на Всемирный банк, об этом сказано на семинаре по предварительным итогам оценки рынка энергоэффективности в направлении разработки Национальной программы реновации в строительном секторе.

В мероприятии приняли участие представители правительства Азербайджана, сектора энергетической и коммунальной службы, международных финансовых, а также донорских организаций.

Семинар организован в связи с реализацией проекта технической помощи "Энергоэффективность и климат" в рамках программы Инструмент оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), реализуемой Всемирным банком и финансируемой Евросоюзом.