​Впервые после СССР Россия довела уровень добычи нефти до рекордной отметки

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Россия довела уровень добычи нефти до установленной при СССР рекордной отметки.

Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространило агентство "Реутерс".

По сведениям из министерства энергетики РФ, в 2014 году суточное нефтепроизводство составило 10,58 млн. баррелей.

Самый высокий показатель в производстве нефти в России был зафиксирован в 1988 году, когда уровень суточной добычи составлял 11,41 млн. баррелей.

После прихода к власти Путина уровень добычи нефти в России стал расти, росла также и себестоимость "черного золота".

Так, если в 1998 году российская нефть стоила 8 долларов, к 2004 году ее цена возросла до 40, а к 2008 году до 127 долларов. Примерно 6 лет назад, то есть в 2009 году, суточная добыча нефти в России возросла до 10 млн. баррелей и цена на нефть упала до 35 долларов.

В 2010 году, добывая нефть также на российских территориях Ванкор, Талакан и Уват, Российская Федерация, обогнав Саудовскую Аравию, завоевала лидерство.

Что же касается производства природного газа, здесь наблюдался спад. Так, в 2014 году производство природного газа в РФ сократилось на 4,2% и составило 640 млрд. кубометров.

По мнению специалистов, у официальной Москвы возник бюджетный дефицит и если в 2015 году цена на нефть останется неизменной, возможен 4-5% спад.