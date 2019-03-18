Министр: Вопреки давлению США Венесуэла ищет новые пути сбыта нефти

Венесуэла ищет новые пути сбыта нефти.

Как передаёт Report, об этом сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо в Баку.

«Мы ориентированы на восстановление добычи нефти в ближайшие месяцы. У нас основная цель - это 1 млн баррелей в сутки», - сказал Кеведо.

По его словам, восстановление началось в конце 2018 года и продолжается несмотря на сильное давление со стороны США.

«Поэтому мы говорим что мы намерены ещё больше укрепить отношения с Россией и Китаем», - сказал министр.