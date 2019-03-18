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Министр: Вопреки давлению США Венесуэла ищет новые пути сбыта нефти

Вопреки давлению США, Венесуэла ищет новые пути сбыта нефти

Венесуэла ищет новые пути сбыта нефти.

Как передаёт Report, об этом сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо в Баку.

«Мы ориентированы на восстановление добычи нефти в ближайшие месяцы. У нас основная цель - это 1 млн баррелей в сутки», - сказал Кеведо.

По его словам, восстановление началось в конце 2018 года и продолжается несмотря на сильное давление со стороны США.

«Поэтому мы говорим что мы намерены ещё больше укрепить отношения с Россией и Китаем», - сказал министр.

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