Вашингтон перейдет на экологически чистые источники энергии

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Столица США полностью перейдет на экологически чистые источники энергии к 2032 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий законопроект был единогласно принят городским советом Вашингтона.

Согласно документу, город к 2032 году перейдет на полностью возобновляемые источники при производстве электроэнергии и откажется от использования ископаемого топлива. Власти столицы также собираются стимулировать, в том числе и налоговыми льготами, использование электромобилей и повысить налог на выбросы загрязняющих атмосферу веществ.

Теперь документ должна подписать мэр города Мюриэл Боузер, которая уже поддержала данную инициативу. После этого у Конгресса США будет 30 дней на то, чтобы наложить на него вето. По истечении этого срока - при отсутствии вето - закон вступит в силу, в чем абсолютно уверены власти столицы.

Авторы законопроекта надеются, что к 2032 году в результате реализации этих и других мер Вашингтон сократит выброс парниковых газов на 44%.