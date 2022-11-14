В Венгрии создают Министерство энергетики

Правительство Венгрии заявило о решении создать Министерство энергетики в связи с необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны.

Правительство Венгрии заявило о решении создать Министерство энергетики в связи с необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.

По его словам, в связи с войной в Украине и санкций ЕС в отношении России, обеспечение энергобезопасности и цены на энергоносители стали самыми актуальными вопросами для Венгрии, а также Европы.

"Поэтому правительство проводит структурные изменения и создает независимое Министерство энергетики", - подчеркнул он.