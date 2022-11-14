О нас

В Венгрии создают Министерство энергетики

В Венгрии создают Министерство энергетики Правительство Венгрии заявило о решении создать Министерство энергетики в связи с необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны.
Энергетика
14 ноября 2022 г. 17:13
В Венгрии создают Министерство энергетики

Правительство Венгрии заявило о решении создать Министерство энергетики в связи с необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.

По его словам, в связи с войной в Украине и санкций ЕС в отношении России, обеспечение энергобезопасности и цены на энергоносители стали самыми актуальными вопросами для Венгрии, а также Европы.

"Поэтому правительство проводит структурные изменения и создает независимое Министерство энергетики", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
12 ноября 2022 г. 11:04
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
11 ноября 2022 г. 19:46
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
11 ноября 2022 г. 17:52
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
11 ноября 2022 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
11 ноября 2022 г. 10:17
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
11 ноября 2022 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi