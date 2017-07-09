В Стамбуле стартовал XXII Всемирный нефтяной конгресс

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Двадцать второй Всемирный нефтяной конгресс (ВНК) открыт в Стамбуле в воскресенье, передает Report.

"Для нас огромная честь принимать Всемирный нефтяной конгресс в нашей стране. Спасибо, что вы находитесь с нами, мы принимаем конгресс с 2013 года, мы самоотверженно работали, чтобы он проходил всегда на высоте. Мы сделаем все возможное, чтобы ваше пребывание здесь было полезным", - сказал председатель национального комитета ВНК Бесим Шишман на церемонии открытия конгресса.

В конгрессе принимают участие более 5 тысяч человек, в том числе около 50 министров и 500 руководителей ведущих мировых энергетических компаний: Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total, Saudi Aramco, SOCAR.

Мероприятие продлится до 13 июля.