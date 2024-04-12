В Кяльбаджаре продолжается реконструция электрохозяйства

ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции электрохозяйства Кяльбаджарского района.
Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, работы ведутся с учетом сложного географического рельефа.
Согласно информации, уже начаты работы по прокладке линий электропередачи до 35 кВт.
Завершена реконструкция инфраструктуры в селах Зод, Зар, Зейлик и Йеллинджа. В селах Аггая, Гамышлы и Мерджимек же работы продолжаются.
В указанных селах устанавливаются новые металлические опоры, прокладываются изолированные кабели современного типа.
Кроме того, продолжается строительство подстанции в 110/35 кВт в поселке Истису и прокладка участка воздушной линии электропередачи до 110 кВт от подстанции "Кельбаджар", мощностью в 110/35/10 кВт, до Истису.
В городе Кяльбаджаре завершено строительство новой подстанции в 35/0,4 кВт и Центра цифрового управления. В целом, по итогам проведенных работ будет создана круговая схема электроснабжения, соединяющая электросети Кяльбаджарского и Лачынского районов.