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В Кяльбаджаре продолжается реконструция электрохозяйства

В Кяльбаджаре продолжается реконструция электрохозяйства ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции электрохозяйства Кяльбаджарского района.
Энергетика
12 апреля 2024 г. 14:13
В Кяльбаджаре продолжается реконструция электрохозяйства

ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции электрохозяйства Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, работы ведутся с учетом сложного географического рельефа.

Согласно информации, уже начаты работы по прокладке линий электропередачи до 35 кВт.

Завершена реконструкция инфраструктуры в селах Зод, Зар, Зейлик и Йеллинджа. В селах Аггая, Гамышлы и Мерджимек же работы продолжаются.

В указанных селах устанавливаются новые металлические опоры, прокладываются изолированные кабели современного типа.

Кроме того, продолжается строительство подстанции в 110/35 кВт в поселке Истису и прокладка участка воздушной линии электропередачи до 110 кВт от подстанции "Кельбаджар", мощностью в 110/35/10 кВт, до Истису.

В городе Кяльбаджаре завершено строительство новой подстанции в 35/0,4 кВт и Центра цифрового управления. В целом, по итогам проведенных работ будет создана круговая схема электроснабжения, соединяющая электросети Кяльбаджарского и Лачынского районов.

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