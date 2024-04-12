В Кяльбаджаре продолжается реконструция электрохозяйства

ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции электрохозяйства Кяльбаджарского района.

ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции электрохозяйства Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, работы ведутся с учетом сложного географического рельефа.

Согласно информации, уже начаты работы по прокладке линий электропередачи до 35 кВт.

Завершена реконструкция инфраструктуры в селах Зод, Зар, Зейлик и Йеллинджа. В селах Аггая, Гамышлы и Мерджимек же работы продолжаются.

В указанных селах устанавливаются новые металлические опоры, прокладываются изолированные кабели современного типа.

Кроме того, продолжается строительство подстанции в 110/35 кВт в поселке Истису и прокладка участка воздушной линии электропередачи до 110 кВт от подстанции "Кельбаджар", мощностью в 110/35/10 кВт, до Истису.

В городе Кяльбаджаре завершено строительство новой подстанции в 35/0,4 кВт и Центра цифрового управления. В целом, по итогам проведенных работ будет создана круговая схема электроснабжения, соединяющая электросети Кяльбаджарского и Лачынского районов.