​В Германии впервые за последние 20 лет нашли нефть

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Немецкая компания Rhein Petroleum недалеко от г. Дармштадт (Германия) сделала пробное бурение и на глубине примерно 1700 метров нашла залежи нефти "высокого качества".

Как передает Report, об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

"Мы смогли найти нефть именно в том городе, который наши сейсмические специалисты определили как перспективный", - сообщил исполнительный директор Rhein Petroleum Микаэль Зауна.

Пробное бурение началось несколько недель назад, примерно через месяц после исследования будет известно, сколько топлива есть в залежах, а летом компания хочет сделать пробную добычу нефти.

Это будут первые за последние 20 лет найденные залежи нефти или газа на суше в Германии.