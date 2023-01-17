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В 2023 году рост добыча нефти вне ОПЕК ожидается на уровне 1,5 млн баррелей

В 2023 году рост добыча нефти вне ОПЕК ожидается на уровне 1,5 млн баррелей ОПЕК практически не изменила прогноз по добыче нефти вне организации, и ожидает рост на 1,5 млн баррелей в сутки в 2023 году.
Энергетика
17 января 2023 г. 17:39
В 2023 году рост добыча нефти вне ОПЕК ожидается на уровне 1,5 млн баррелей

ОПЕК практически не изменила прогноз по добыче нефти вне организации, и ожидает рост на 1,5 млн баррелей в сутки в 2023 году.

Как передает Report, это следует из январского доклада организации.

"В 2023 году увеличение производства жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, остается неизменным по сравнению с оценкой прошлого месяца в 1,5 млн баррелей в сутки", - добавляется в материалах организации.

Рост в основном обеспечат США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, а снижение прогнозируется в России и Мексике.

В отчете говорится о том, что прогнозы по итогам прошлого года остаются на прежнем уровне - ожидается рост на 1,9 млн баррелей в сутки. Добыча вне организации, согласно материалам ОПЕК, в декабре по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,2 млн баррелей в сутки и составила в среднем 72,8 млн баррелей в сутки, что на 2,8 млн баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим годом. По предварительным оценкам, рост добычи в декабре был обеспечен в основном за счет входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) стран Европы, Латинской Америки и частично компенсирован снижением в США и России.

По оценкам ОПЕК, сильнее всего нарастили производство нефти в 2022 году США, Россия, Канада, Гайана, Китай и Бразилия, в то время как в Норвегии и Таиланде отмечается наибольшее снижение добычи.

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