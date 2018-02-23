Установка для бурения на месторождении "Абшерон" отправлена в море

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня полупогружная буровая установка "Гейдар Алиев" отправлена в море с морской базы компании Caspian Drilling Company для проведения буровых работ на газоконденсатном месторождении "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспия.

Об этом сообщили Report в компании.

Строительство первой и единственной в мире установки 6-го поколения, способной выдержать давление в 1 400 атм, завершено в мае 2017 года компанией Caspian Drilling Company, которая и будет ею управлять.

После завершения работ на скважине ABX-2 на месторождении "Абшерон", в котором имеют доли SOCAR и Total, установка пробурит скважину ABD001. Благодаря этому будет получен первый газ с месторождения.

Отметим, что бурение первой скважины (ABD-001) на контрактной площади месторождения "Абшерон" начнется в марте. Буровые работы планируется завершить в марте 2019 года. Программа бурения запланирована на 379 дней. Первый газ на месторождении планируется получить к началу 2020 года.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" подписано в 2009 году. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50%).