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Удорожание нефти ускорилось до 2% на фоне действий ОПЕК+

Удорожание нефти ускорилось до 2% на фоне действий ОПЕК+ Ожидания по договоренностям ОПЕК+ благоприятно влияют на перспективы предложения, а некоторый спад напряженности с коронавирусом — на прогнозы по спросу
Энергетика
2 февраля 2021 г. 16:01
Удорожание нефти ускорилось до 2% на фоне действий ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост более чем до 2%, - инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи, одновременно надеясь на улучшение ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,29% - до 57,62 доллара США за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI - на 2,33%, до 54,8 доллара США за баррель. Утром нефть дорожала на 1%.

Оптимизм трейдеров по нефтяному рынку сохраняется. Ожидания по договоренностям ОПЕК+ благоприятно влияют на перспективы предложения, а некоторый спад напряженности с коронавирусом - на прогнозы по спросу.

В январе страны ОПЕК+ согласовали новые договоренности по добыче в феврале и марте. Саудовская Аравия обязалась в эти месяцы сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ситуация вокруг пандемии COVID-19 также остается в центре внимания рынков. Участники торгов следят за программами вакцинации в разных странах, а также за ситуацией в США: в начале февраля динамика заражаемости и смертности в стране заметно улучшилась по сравнению с началом-серединой января.

В среду трейдеры также ожидают статистики по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют рост запасов примерно на 400 тысяч баррелей за неделю по 29 января.

За предыдущую неделю снижение составило 9,9 миллиона баррелей, в результате запасы снизились до минимума с конца марта 2020 года.

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