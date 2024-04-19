Турция планирует в 2025 году начать разведку нефти в Сомали

Турция планирует начать поиски нефтяных залежей на морском шельфе Сомали.

Турция планирует начать поиски нефтяных залежей на морском шельфе Сомали.

Об этом, как передает Report, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции ведомства Алпарслан Байрактар в интервью телеканалу NTV 19 апреля.

"В Сомали, в морской части, по нашему мнению, могут быть запасы нефти. Мы начнем сейсмические работы, хотим провести глубоководное бурение в 2025 году", - сказал он.

Касаясь геологоразведочных работ на территории Турции, министр отметил, что в текущем году планируется бурение 140 скважин с целью поиска залежей углеводородных ресурсов.

"Есть скважины, которые мы планируем пробурить в Хаккяри, Ване, к северо-западу от Габар и прямо на границе. У нас очень амбициозная программа геологоразведочных работ на 2024 год – бурение 140 скважин. Надеюсь, в результате откроем здесь новые резервы и добавим их к существующим", - сказал министр.

Глава Минэнерго Турции также сообщил, что при достижении цели по увеличению суточной добычи с месторождения Габар в юго-восточной провинции Ширнак с текущих порядка 40 тыс. баррелей до 100 тыс. баррелей, при нынешний ценах на нефть на мировых рынках, это даст экономический эффект в размере $3 млрд.

“Мы поставили стратегические цели в области разведки и добычи. Первое: в Турции не останется неисследованной географии. Мы решили, что перейдем к ранее изученным участкам, где разведка прекращена, и оценим их заново. Месторождение Габар – это результат такой оценки", - подчеркнул он.