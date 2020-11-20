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Турция может получить дополнительно 15 млрд кубометров газа по TANAP

Турция может получить дополнительно 15 млрд кубометров газа по TANAP У турецкой стороны, укрепившей свои позиции не только в транспортировке, но и в добыче, появилась возможность получения больших доходов от продажи добываемого газа
Энергетика
20 ноября 2020 г. 17:44
Турция может получить дополнительно 15 млрд кубометров газа по TANAP

В настоящее время пропускная способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) составляет 16 млрд кубометров. Построив дополнительные компрессорные станции, можно будет довести эти объемы до 31 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, это позволит Турции в случае необходимости получить дополнительно 15 млрд кубометров газа в ближайшие годы.

С.Дюзйол отметил, что при подписании соглашения по месторождению "Шахдениз" доля турецкой компании TPAO составляла 10%: "Сегодня доля этой компании в проекте достигла 19%. Тем самым у турецкой стороны, укрепившей свои позиции не только в транспортировке, но и в добыче, появилась возможность получения больших доходов от продажи добываемого газа”.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

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Версия на английском языке Turkey may buy additional 15 billion cubic meters of gas from TANAP
Версия на азербайджанском языке Türkiyə növbəti illərdə TANAP-dan 15 milyard kubmetr əlavə qaz ala bilər

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