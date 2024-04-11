TPAO планирует начать поиски нефтяных залежей в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции

Турецкая компания TPAO (Turkish Petroleum Corporation) планирует начать разведочное бурение в районе Низип провинции Газиантеп (на юго-востоке Турции) в целях поиска залежей нефти.

Турецкая компания TPAO (Turkish Petroleum Corporation) планирует начать разведочное бурение в районе Низип провинции Газиантеп на юго-востоке Турции в целях поиска залежей нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, разведочные работы будут вестись на территории площадью 13 тыс. кв. метров.

"Глубина скважины составит 2 тыс. метров. Ожидается, что стоимость буровых работ превысит 77,5 млн турецких лир (около $2,4 млн). Цель бурения - получить точные данные о запасах нефти на лицензионном участке в районе Низип", - говорится в сообщении.

По информации изданий, если по итогам разведочных работ будет обнаружена нефть или природный газ, то скважина будет введена в эксплуатацию.

"В случае обнаружения нефти в процессе разведочных работ, на месте их проведения можно будет обеспечить хранение в общей сложности 450 кубометров продукции. С этой целью на этой территории планируется разместить 10 резервуаров для хранения нефти вместимостью 45 кубометров каждый", - говорится в информации.