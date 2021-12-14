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Стоимость газа в Европе выросла на 5,3%

Стоимость газа в Европе выросла на 5,3% Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник выросла на 5,3%, составив свыше 1 400 долларов США за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября.
Энергетика
14 декабря 2021 г. 11:29
Стоимость газа в Европе выросла на 5,3%

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник выросла на 5,3%, составив свыше 1 400 долларов США за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торговой сессии составила 1 405 долларов, затем выросла до 1 425,5 доллара, что на 5% выше расчетной цены накануне (1 356,3 доллара).

Цены январских фьючерсов на газ в Европе продолжают расти. По итогам прошлой недели они закрепились на уровне выше 1 200 долларов за тысячу кубометров.

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