Statoil выкупает долю Total в двух месторождениях

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Норвежский нефтегазовый концерн Statoil достиг договоренности с французской Total о приобретении ее доли в двух месторождениях нефти на норвежском шельфе Северного моря за 1,45 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Statoil, сделку, которую должно одобрить правительство скандинавского королевства, планируется закрыть в 2018 году.

По итогам заключенной договоренности Total полностью передаст Statoil свои доли (51% и 40%, соответственно) в месторождениях "Мартин Линге" и "Гарантиана". Норвежский концерн также получит статус оператора обоих месторождений.

После закрытия сделки Statoil будет принадлежать 70-процентная доля в месторождении "Мартин Линге".

В освоение нефтегазового месторождение "Мартин Линге", извлекаемые запасы которого оцениваются в 300 млн баррелей нефтяного эквивалента, Total, Statoil и норвежская госкомпания Petoro к настоящему моменту вложили около 18 млрд крон. Начало добычи запланировано на первую половину 2019 года.

Возможности разработки нефтяного месторождения "Гарантиана" пока что лишь изучаются. Его извлекаемые запасы оцениваются в 50-70 млн баррелей нефтяного эквивалента.