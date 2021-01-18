SOCAR значительно сократил добычу в рамках соглашения ОПЕК+

2020 год запомнился как период спада в мировой экономике в целом, а также на мировых энергетических рынках вследствие пандемии

2020 год запомнился как период спада в мировой экономике в целом, а также на мировых энергетических рынках вследствие пандемии.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что данный процесс в некоторой степени затронул и SOCAR: “Компания значительно сократила объемы как бурения, так и добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Введенные ограничения привели к глобальному росту цен на нефть и газ в течение года”.

В сообщении говорится, что SOCAR удалось обеспечить устойчивость бизнес-операций как в рамках соглашения, так и в результате других мер, принятых с целью оптимизации расходов: "Это отражается и на основных производственных показателях компании".

В 2020 году SOCAR было проведено около 56 тыс. метров буровых работ.