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SOCAR значительно сократил добычу в рамках соглашения ОПЕК+

SOCAR значительно сократил добычу в рамках соглашения ОПЕК+ 2020 год запомнился как период спада в мировой экономике в целом, а также на мировых энергетических рынках вследствие пандемии
Энергетика
18 января 2021 г. 14:53
SOCAR значительно сократил добычу в рамках соглашения ОПЕК+

2020 год запомнился как период спада в мировой экономике в целом, а также на мировых энергетических рынках вследствие пандемии.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что данный процесс в некоторой степени затронул и SOCAR: “Компания значительно сократила объемы как бурения, так и добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Введенные ограничения привели к глобальному росту цен на нефть и газ в течение года”.

В сообщении говорится, что SOCAR удалось обеспечить устойчивость бизнес-операций как в рамках соглашения, так и в результате других мер, принятых с целью оптимизации расходов: "Это отражается и на основных производственных показателях компании".

В 2020 году SOCAR было проведено около 56 тыс. метров буровых работ.

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