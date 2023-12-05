SOCAR присоединилась к "Хартии по декарбонизации нефти и газа"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) присоединилась к презентованной на Международной конференции ООН по климату (COP28) "Хартии по декарбонизации нефти и газа" (Oil Gas Decarbonization Charter, OGDC).

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) присоединилась к презентованной на Международной конференции ООН по климату (COP28) "Хартии по декарбонизации нефти и газа" (Oil & Gas Decarbonization Charter, OGDC).

Об этом Report сообщили в SOCAR.

В госкомпании отметили, что таким образом SOCAR, учитывая глобальные вызовы в области изменения климата и определяя защиту окружающей среды в качестве приоритетного направления, еще раз продемонстрировала свое чуткое отношение к экологическим вопросам, возникающим в ходе нефтегазовых операций.

Отметим, что "Хартия OGDC" включает в себя такие цели, как достижение чистого нулевого уровня выбросов в ходе операций к 2050 году, приближение к цели по нулевым выбросам метана в сегменте Upstream к 2030 году, снижения уровня факельного сжигания газа в нормальном процессе добычи к 2030 году.