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SOCAR поставит 140 тыс. кубометров СПГ в Пакистан

SOCAR поставит 140 тыс. кубометров СПГ в Пакистан Среди победителей тендера, объявленного компанией Pakistan LNG LTD, есть Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), а также Trafigura и Vitol
Энергетика
10 ноября 2020 г. 17:04
SOCAR поставит 140 тыс. кубометров СПГ в Пакистан

Пакистан подал заявку на импорт шести грузов сжиженного природного газа (СПГ) для доставки в период с 8 января по 1 февраля.

Как сообщает Report, об этом в интервью газете Dawn сообщил покупатель природного газа страны.

Среди победителей тендера, объявленного компанией Pakistan LNG LTD, есть Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), а также Trafigura и Vitol.

Крайний срок подачи заявок на грузы объемом 140 тыс. кубометров каждый - 10 декабря.

Напомним, что некоторое время назад SOCAR стала одним из победителей тендера в Пакистане, предложив, наряду с Trafigura, наиболее дешевую цену. Так, цена, предложенная SOCAR, составляет 16,8403% по отношению к цене нефти марки Brent, компанией Trafigura - 16,9870%.

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Версия на английском языке SOCAR to deliver 140,000 cubic meters of LNG to Pakistan
Версия на азербайджанском языке SOCAR Pakistana 140 min kubmetr LNG çatdıracaq

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