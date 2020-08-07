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SOCAR подписал соглашение с Petrofac об услугах поддержки в Азербайджане

SOCAR подписал соглашение с Petrofac об услугах поддержки в Азербайджане Речь идет об услугах поддержки передачи техоператорства над Южно-Кавказским газопроводом
Энергетика
7 августа 2020 г. 11:22
SOCAR подписал соглашение с Petrofac об услугах поддержки в Азербайджане

Дочерняя компания SOCAR - SOCAR Midstream Operations Limited и Petrofac подписали соглашение об услугах поддержки передачи технического операторства над Южно-Кавказским трубопроводом (ЮКТ).

Как сообщает Report, новое соглашение предусматривает услуги по поддержке передачи операционных активов в связи с передачей технического операторства над ЮКТ от BP компании SOCAR.

К предстоящим работам относится проведение технического осмотра газопроводов и других объектов, оказание широкой рутинной поддержки в на этапе передачи, выполнения и разработки плана подготовки к эксплуатации.

Отметим, что Южно-Кавказский трубопровод построен с целью экспорта природного газа, добываемого на месторождении “Шахдениз”, из Азербайджана в Грузию и Турцию. Трубопровод берет начало у Сангачальского терминала близ Баку и подсоединен к газораспределительной системе в Турции.

Южно-Кавказская трубопроводная компания ответственна за строительство трубопровода и проводимые операции. Акционерами компании являются BP (28.8%), TPAO (19.0%), Азербайджан/SOCAR (16.7%), PETRONAS (15.5%), LUKOIL (10.0%) и NICO (10.0%).

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Petrofac sign agreement on support services in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR "Petrofac"la Azərbaycanda dəstək xidmətləri sazişi imzalayıb

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