SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании

20:08

Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией во главе с председателем правления акционерного общества государственной компании QazaqGaz Санжаром Жаркешовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между SOCAR и QazaqGaz, создании рабочих групп для реализации намеченных проектов и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи между SOCAR и QazaqGaz был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает разведку и разработку месторождений углеводородов в Казахстане, развитие газовой и химической отраслей, модернизацию транспортировки газа, внедрение инновационных технологий в этом секторе и изучение возможностей сотрудничества по другим важным направлениям.

Меморандум также послужит развитию тесных коммерческих отношений между сторонами, увеличению объемов двустороннего инвестиционного и технологического обмена.