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SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании

SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании 20:08
Энергетика
24 августа 2022 г. 21:03
SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании

Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией во главе с председателем правления акционерного общества государственной компании QazaqGaz Санжаром Жаркешовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между SOCAR и QazaqGaz, создании рабочих групп для реализации намеченных проектов и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи между SOCAR и QazaqGaz был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает разведку и разработку месторождений углеводородов в Казахстане, развитие газовой и химической отраслей, модернизацию транспортировки газа, внедрение инновационных технологий в этом секторе и изучение возможностей сотрудничества по другим важным направлениям.

Меморандум также послужит развитию тесных коммерческих отношений между сторонами, увеличению объемов двустороннего инвестиционного и технологического обмена.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, QazaqGaz ink Memorandum of Understanding in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə Qazaxıstanın "QazaqGaz" şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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