СМИ: Через порты ЕС продают более 20% российского СПГ

Более одной пятой российского сжиженного природного газа (СПГ), поступающего в Европу, переправляется в другие части мира.

Более одной пятой российского сжиженного природного газа (СПГ), поступающего в Европу, переправляется в другие части мира.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times.

Перевалка российского СПГ запрещена в Великобритании и Нидерландах, но, как утверждает издание, российский газ обычно "перекачивают" между танкерами в Бельгии, Франции и Испании, а потом экспортируют в другие страны.

По данным издания, перевалка обычно происходит между российскими танкерами ледового класса, курсирующими между Ямалом и северо-западной Европой, и обычными СПГ-танкерами, которые затем отправляются в другие порты. Издание утверждает, что порты Бельгии, Испании и Франции по-прежнему получают значительные объемы газа с "Ямал СПГ". В частности, порт Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции получили в 2023 году больше всего российского СПГ из всех портов Евросоюза (ЕС).

По информации Института энергетики и финансового анализа, из 17,8 млрд куб. м российского СПГ, поступившего в ЕС с января по сентябрь 2023 года, 21% был перегружен на суда, направлявшиеся в страны, не входящие в ЕС. В числе этих стран - Бангладеш, Китай и Япония.