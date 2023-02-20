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Санду заявила о газовой независимости Молдовы от России

Санду заявила о газовой независимости Молдовы от России Молдова впервые в истории перестала зависеть от одного импортера природного газа.
Энергетика
20 февраля 2023 г. 16:58
Санду заявила о газовой независимости Молдовы от России

Молдова впервые в истории перестала зависеть от одного импортера природного газа.

Как передает Report, об этом заявила президент страны Майя Санду в рамках 10-ой сессии парламентской ассамблеи "Евронест" с участием парламентариев из стран "Восточного партнерства" и Евросоюза.

"Впервые в истории Молдова больше не зависит от одного источника запасов природного газа", - сказала она.

Санду напомнила, что жители страны в 2022 году столкнулись с острым экономическим кризисом. На этом фоне молдавское правительство и западные страны оказывали всевозможную финансовую поддержку.

По словам президента Молдовы, трудности, с которыми сталкиваются жители республики, вызваны в том числе ситуацией в Украине.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения.

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Версия на английском языке Sandu says Moldova no longer dependent on Russian gas

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